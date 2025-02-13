Доллар упал ниже 90 рублей

Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже отметки в 90 рублей, следует из данных Investing.com. Это произошло впервые за пять месяцев – последний раз доллар опускался ниже 90 рублей 12 сентября 2024 года.
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