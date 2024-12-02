Кадры уничтожения танка ВСУ под Часовым Яром

Операторы БПЛА Вооруженных сил РФ уничтожили танк ВСУ к югу от Часова Яра. Кадры в свой Telegram-канал репостнул командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
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