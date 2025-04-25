Пять человек погибли при крушении самолета у пляжа в Таиланде

www.globallookpress.com/Qinqing/Xinhua Пять человек погибли, еще один пострадал в результате крушения самолета малой авиации возле пляжа в Таиланде, сообщил телеканал Thai PBS со ссылкой на местные власти.
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