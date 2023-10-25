Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Фонд генерала Дубынина вручил подарки военным, проходящим лечение в госпиталях Москвы

Фонд генерала Дубынина вручил подарки военным, проходящим лечение в госпиталях Москвы

Фонд имени Героя России генерала армии В. П. Дубынина «Центр поддержки военнослужащих, участников боевых действий и контртеррористических операций» вручил подарочные наборы и оказал материальную помощь военнослужащим-участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию в госпиталях Москвы и Московской области.

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