В конец Пасхальной недели в колокола тобольского Кремля ударил мэр города. Видео

Мэр Тобольска Петр Вагин ударил в колокола в честь окончания Пасхальной недели. Для того, чтобы поздравить горожан с восьмым днем по Пасхе, он поднялся на башню Софийско-Успенского собора тобольского Кремля и на какое-то время перевоплотился в звонаря.