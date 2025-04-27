В конец Пасхальной недели в колокола тобольского Кремля ударил мэр города. Видео

Мэр Тобольска Петр Вагин ударил в колокола в честь окончания Пасхальной недели. Для того, чтобы поздравить горожан с восьмым днем по Пасхе, он поднялся на башню Софийско-Успенского собора тобольского Кремля и на какое-то время перевоплотился в звонаря.
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