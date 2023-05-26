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Советские раритеты изъяли на МАПП в Забайкальске

Советские раритеты изъяли на МАПП в Забайкальске

Пленочные фотоаппараты, кинокамеры, почтовые марки времен СССР обнаружили читинские таможенники у гражданина КНР, который выезжал в Китай через пункт пропуска МАПП Забайкальск на автобусе, об этом рассказали в пресс-службе Читинской таможни.

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