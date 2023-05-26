Советские раритеты изъяли на МАПП в Забайкальске

Пленочные фотоаппараты, кинокамеры, почтовые марки времен СССР обнаружили читинские таможенники у гражданина КНР, который выезжал в Китай через пункт пропуска МАПП Забайкальск на автобусе, об этом рассказали в пресс-службе Читинской таможни.