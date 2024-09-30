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Царьград

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СК показал видео с места гибели мужчины в ЖК "Селигер сити"

СК показал видео с места гибели мужчины в ЖК "Селигер сити"

Житель Москвы погиб во время пожара в жилом комплексе на севере столицы.В понедельник, 27 сентября, в московском жилом комплексе "Селигер сити" произошёл пожар.

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