В Каргополе прошёл межрайонный турнир по хоккею с шайбой среди юношей

Второй турнир по хоккею с шайбой среди юношей «В гости к «Медведям» завершился в Каргополе. По итогам соревнований были определены лучшие молодёжные команды Каргополя, Мирного, Двинского Березника и Шенкурска.
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