В Госавтоинспекции рассказали, как «убрать» яму с дороги и получить компенсацию за пробитое колесо

Едва ли найдется автомобилист, который ни разу не критиковал бы одну из двух бед… А как обстоят дела на дорогах Тулы? Куда пожаловаться на яму и что делать, если в ней осталось колесо, хорошее настроение и деньги? Об этом Тульской службе новостей рассказали в региональной Госавтоинспекции.
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