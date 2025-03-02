Kan 11: ЦАХАЛ приостановил гумпомощь в Газе из-за отказа ХАМАС принять план США

Армия обороны Израиля приостановила оказание гуманитарной помощи в секторе Газа после отказа руководства палестинского движения ХАМАС принять план США для продолжения переговоров по урегулированию конфликта.
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