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Царьград

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Олег Соскин назвал новые условия США по миру приговором для Зеленского

Олег Соскин назвал новые условия США по миру приговором для Зеленского

Соскин заявил, США уже вынесли приговор Зеленскому новыми условиями по миру с РоссиейНовые американские условия по урегулированию стали приговором для Владимира Зеленского.

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