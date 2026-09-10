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SPLETNIK

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Официально: 40-летняя Мирослава Карпович ждёт первенца от мужа-бизнесмена из Молдовы

Официально: 40-летняя Мирослава Карпович ждёт первенца от мужа-бизнесмена из Молдовы

Звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович официально подтвердила, что ждёт первенца. В соцсетях 40-летняя актриса опубликовала видео из автосалона, в котором у неё виден округлившийся живот.

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