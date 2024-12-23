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Петербургский дневник

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Валерий Ткаченко: «Каждый год мы стараемся сделать праздник особенным»

Валерий Ткаченко: «Каждый год мы стараемся сделать праздник особенным»

Режиссер главных городских мероприятий – о праздничных новогодних программах и концертах, которые увидят жители и гости Санкт-Петербурга Петербург вовсю готовится к встрече Нового года, и праздничная программа обещает быть насыщенной.

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