SuperJob: 7 процентов россиян продлят новогодние каникулы отпусками и отгулами

Среди жителей России наблюдается интерес к продлению новогодних каникул. По данным исследования сервиса SuperJob, 7% опрошенных приняли решение взять отпуск или отгул в конце декабря или после национальных праздников.
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