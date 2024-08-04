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«Царьград»: Белоусов удивил НАТО жестким предупреждением на первые F-16

«Царьград»: Белоусов удивил НАТО жестким предупреждением на первые F-16

В конце прошлого месяца появились данные о передаче первых самолетов F-16 Киеву. На данный момент есть не подтвержденные кадры с истребителями.

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Комментарии
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Eduard
Запад не имеет права вмешиваться в дела третьих стран! И это не помощь а наглое вмешательство!
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12 час.
Eduard
Эта наглость закончится,когда сама ЕС или США получат по своим территориям.Никтр не осмелится напастт на Ядерную державу на самом деле!
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12 час.
Eduard
А если и так? Воинство первое занятие настоящего мужчины,ни к какие времена глупыйвопрос:&quot;Зачем&quot;не задавали!
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12 час.

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