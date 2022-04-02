Житель Тульской области привлечён к ответственности за дискредитацию Вооружённых сил РФ

Утром 31 марта 2022 года в дежурную часть отдела МВД по городу Новомосковску поступило сообщение, что во дворе многоэтажного дома, расположенного по улице Маяковского, мужчина выкрикивает фразы, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ.
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