Группировка "Центр" начала залистование позиций ВСУ под Добропольем

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Расчеты подразделения беспилотных систем группировки войск "Центр" на добропольском направлении приступили к распространению на позициях ВСУ агитационных материалов с призывами к сдаче в плен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым