Глава Евросовета назвал Россию угрозой всему континенту

Дать козлу три дня на извинения и отправить киллеров! Пора их пристёгивать за их длинные языки и отсутствие мозгов! Пора сокращать их поголовье!

Валера Полуянов

Рисовки, это таже моська что лает на слона. Знать она сильна, что лает даже на слона. Просто их надо хорошо приморить, лишить их газа и прочего провианта. Короче устроить им блокаду. А потом давать порционно еды не превышая лимита. Что б снова голос не подали . и держать в таком состоянии. И не надо сними слишком церемонится, хорошего они не понимают. Только силу.