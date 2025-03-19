Глава Евросовета Антониу Кошта призвал европейские страны не недооценивать угрозу, которая якобы исходит из России.
Глава Евросовета назвал Россию угрозой всему континенту
Комментарии
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Сергей Oблезов
Дать козлу три дня на извинения и отправить киллеров! Пора их пристёгивать за их длинные языки и отсутствие мозгов! Пора сокращать их поголовье!
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5 час.
Валера Полуянов
Рисовки, это таже моська что лает на слона. Знать она сильна, что лает даже на слона. Просто их надо хорошо приморить, лишить их газа и прочего провианта. Короче устроить им блокаду. А потом давать порционно еды не превышая лимита. Что б снова голос не подали . и держать в таком состоянии. И не надо сними слишком церемонится, хорошего они не понимают. Только силу.
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4 час.
Владимир Алтайцев
как такиен дебилы и подонки нацист ские оказываются на таких постах, где потребен ум и здравые рассуждения?
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6 мин.
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