Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Стратегический просчет или тактическая игра? Провал прогнозов англосаксов

Стратегический просчет или тактическая игра? Провал прогнозов англосаксов

В последние дни информационное поле вокруг киевского режима лихорадит от противоречий. Так называемые «партнеры» из-за океана в очередной раз продемонстрировали свою профнепригодность, предрекая Киеву «адский удар в течение 72 часов», который так и не состоялся в предсказанных ими формах.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
А МОЖЕТ ...КАК ИРАН..???..ПО ПАРТНЁРАМ ШАРАХНУТЬ В СМЯТКУ????
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4 н.
Элина Смирнова
Похоже.
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4 н.
СК
Сергей Ковалев
нельзя недооценивать противника. аксиома.
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4 н.