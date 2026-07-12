В последние дни информационное поле вокруг киевского режима лихорадит от противоречий. Так называемые «партнеры» из-за океана в очередной раз продемонстрировали свою профнепригодность, предрекая Киеву «адский удар в течение 72 часов», который так и не состоялся в предсказанных ими формах.