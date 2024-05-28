Интересная жизнь с Vera Star Бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова во второй раз оставили в СИЗО.
"Отдал похищенное на нужды бойцов?": Что не так с арестом генерала Попова, которого во второй раз оставили в СИЗО
Комментарии
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sss
убийц прощают за участие в СВО. А генерала - героя засудить решили.... Эх...
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17 час.
Анна Зареченская
У нас Шойгу белый и пушистый. все сошло с рук. Герасимов точно решил посадить Попова, только не получится, у самого грехов полным полно. Была бы совесть у него, сам подал в отставку. Но это случится, рано или поздно: не сам, так помогут.
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16 час.
ВМ
Вениамин Мельников
....военнослужащие 58 армии утверждают Попов все деньги от продажи металла передавал на нужды подразделения...если это так, то это факт признания незаконных действий генерала (воровство).Если Попов ПУБЛИЧНО обвиняет начальника генштаба в недостаточном обеспечении то это не его вина.У нас и сейчас его не хватает (из открытых источников).
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15 час.
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