Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 852 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    а у погранцов что, автоматы игрушечные?!⁉️ поперли без спроса огонь по ногам, не помогло - на поражение! на фиг эти б...БОЛЕЕ 17 ТЫСЯЧ ТА...
  • Leonid PlиGin
    Фуфло без имён и фамилий!Тимур и его come on
  • Авас Анекак
    повесить ГерасимоваПодоляка сказал, ...

"Отдал похищенное на нужды бойцов?": Что не так с арестом генерала Попова, которого во второй раз оставили в СИЗО

"Отдал похищенное на нужды бойцов?": Что не так с арестом генерала Попова, которого во второй раз оставили в СИЗО

Интересная жизнь с Vera Star Бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова во второй раз оставили в СИЗО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
sss
убийц прощают за участие в СВО. А генерала - героя засудить решили.... Эх...
Ответить
17 час.
Анна Зареченская
У нас Шойгу белый и пушистый. все сошло с рук. Герасимов точно решил посадить Попова, только не получится, у самого грехов полным полно. Была бы совесть у него, сам подал в отставку. Но это случится, рано или поздно: не сам, так помогут.
Ответить
16 час.
ВМ
Вениамин Мельников
....военнослужащие 58  армии утверждают Попов все деньги от продажи металла передавал на нужды подразделения...если это так, то это факт признания незаконных действий генерала (воровство).Если Попов ПУБЛИЧНО обвиняет начальника генштаба в недостаточном обеспечении то это не его вина.У нас и сейчас его не хватает (из открытых источников).
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх