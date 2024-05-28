"Отдал похищенное на нужды бойцов?": Что не так с арестом генерала Попова, которого во второй раз оставили в СИЗО

Анна Зареченская

У нас Шойгу белый и пушистый. все сошло с рук. Герасимов точно решил посадить Попова, только не получится, у самого грехов полным полно. Была бы совесть у него, сам подал в отставку. Но это случится, рано или поздно: не сам, так помогут.