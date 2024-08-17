«Спекуляция»: заслуженный учитель РФ высказался о единой спортивной форме в школах

Евгений Ямбург прокомментировал инициативу депутатов Госдумы. Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что идея депутатов Государственный думы ввести единую спортивную форму в цветах российского флага для школьников — это «спекуляция».
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