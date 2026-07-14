Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Три сухогруза разгромили ВС РФ на рейде порта Одесса

Три сухогруза разгромили ВС РФ на рейде порта Одесса

На протяжении дня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили свои удары по украинским портам и судам, участвующим в операциях ВСУ.

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