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Газета.ру

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CENTCOM: по следовавшему в иранский порт танкеру нанесен ракетный удар

CENTCOM: по следовавшему в иранский порт танкеру нанесен ракетный удар

Американская авиация нанесла в Персидском заливе удар по танкеру, который следовал в иранский порт. Об этом сообщается на странице Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.

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