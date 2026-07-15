CENTCOM: по следовавшему в иранский порт танкеру нанесен ракетный удар

Американская авиация нанесла в Персидском заливе удар по танкеру, который следовал в иранский порт. Об этом сообщается на странице Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии