Дилетант о политике Слушайте, я все думала, когда наконец у товарища майора дойдут руки до Гарика Каспарова? Ну до того он разговорчивый, до того активный, так страдает по поводу демократии, так выпрыгивает в процессе борьбы из штанов, что просто удивительно, почему он до сих пор не признан никем интересным и значительным? Ну серьезно, он что, хуже Леонида Гозмана? Он даже лучше! Во всяком случае, пока Леонид Гозман сидел на всяких программах российского ТВ, Гарик уже уехал сз страны, чтобы продолжать борьбу с Путиным.
Гарри Кимович - иностранный агент
Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
хуже крысы , это предатель о рода по крови -ЖИД
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5 час.
В
Виктор
страна должна знать своих ГЕРОЕВ и анти героев
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5 час.
Александр Шентябин
Какая сволота эту падаль вынула из-под нафталина?!!! зачем напоминают нам про этих ублюдков?!
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52 мин.
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