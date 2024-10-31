Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Думе призвали ограничить время продажи алкоголя. «Сначала до пяти часов, потом до двух»

В Думе призвали ограничить время продажи алкоголя. «Сначала до пяти часов, потом до двух»

Депутат Хамзаев назвал популярной в народе мерой ограничение продажи алкоголяСергей Булкин/ТАСС Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал ограничить продажу алкоголя по всей стране по примеру Вологодской области.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
С американцами произошло тоже самое. В свое время и там вводили сухой закон.
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10 час.
Ural Karahanow
Власть снова издевается над мужиком. Может хватит? Может быть пора и мужика тоже признать человеком , а не подопытным кроликом?
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9 час.
николай лейчинский
Депам лавры  Мишки - &quot;трезвенника&quot; не дают покоя ?! Вспомните , чем закончилась кампания ... Напомню : подполье , самогон , денатурат , лакокраски и прочая лабуда . Бесконечная череда массовых &quot;перестроечных&quot; смертей ... А главное - бесконечные очереди , убивающие и рабочее время , и время отдыха ! Вы , господа думные дьяки , готовы в такой очереди стоять с народом ?! Если нет - спите на службе государевой дальше , до выборов ..!
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7 час.

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