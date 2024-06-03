Зеленский попросил президента Филиппин направить психотерапевтов на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего направить в страну психотерапевтов для оказания соответствующей помощи украинским военным.
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