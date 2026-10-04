20+ историй из аэропортов о том, что самое интересное порой начинается еще до посадки

Ожидание в аэропорту можно коротать за книгой, поглядывая на табло или считая минуты до посадки. А можно просто оглянуться вокруг: здесь постоянно происходят сцены, которые потом пересказывают друзьям годами.
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