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29.01.25==Риттер: Зеленского нельзя допускать до церемоний памяти жертв холокоста

29.01.25==Риттер: Зеленского нельзя допускать до церемоний памяти жертв холокоста

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский на мероприятии в честь 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим (Аушвиц)  Владимира Зеленского нельзя допускать до церемоний памяти жертв Холокоста, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети Так он отреагировал на слова главы киевского режима о том, что Украина чтит  память жертв геноцида и осуждает нацизм.

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