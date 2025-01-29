Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский на мероприятии в честь 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим (Аушвиц) Владимира Зеленского нельзя допускать до церемоний памяти жертв Холокоста, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети Так он отреагировал на слова главы киевского режима о том, что Украина чтит память жертв геноцида и осуждает нацизм.