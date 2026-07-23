В пятницу без электричества окажутся Астрахань и южные поселения

Максимальные отключения – до 9 часов. Завтра, 24 июля, плановые отключения электричества коснутся 3 муниципалитетов Астраханской области: Астрахань (Центральный и Трусовский районы РЭС); Камызякский район (с.
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