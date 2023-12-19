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“Мое проклятие наступило”, – Ксения Собчак поплатилась за свои слова о полных людях

“Мое проклятие наступило”, – Ксения Собчак поплатилась за свои слова о полных людях

Прямолинейная Ксения Собчак впервые заговорила о своей болезни. Оказывается, и у “блондинки в шоколаде” есть свои проблемы.

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Комментарии
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ВТ
Валерий Таганрогский
Свинья в хлеву
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20 час.
АП
Анатолий Поляков
Поздно,ксюша-голова из плюша! Какие ты маечки-размахаечки не носи,а глаз на жопу не натянешь! Пузо как у беременной обезьяны,морда лошади,в голове холодец--ксюша полный пи£дец!
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14 час.
А
Алена
А лошадь то не беременная, или просто привлекает к себе внимание.
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5 час.

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