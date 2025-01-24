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В 2024 году Россия купила рекордный объем бразильского кофе

В 2024 году Россия купила рекордный объем бразильского кофе

Россия в 2024 году импортировала из Бразилии 62 тыс. тонн кофе – в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Этот показатель – самый большой за последние 27 лет (более ранних данных не публиковалось), в пятницу, 24 января, "Прайм", опираясь на данные бразильской статслужбы.

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