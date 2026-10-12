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30 млн сообщений в год: российская система ACARS поможет со связью на земле и в воздухе авиакомпании «Аврора»

30 млн сообщений в год: российская система ACARS поможет со связью на земле и в воздухе авиакомпании «Аврора»

Отечественная цифровая связь «борт — земля» уже используется несколькими авиаперевозчиками Холдинг «Азимут» оснастит дальневосточную авиакомпанию «Аврора» российской системой цифровой связи ACARS.

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