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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Блинкен встал на сторону Москвы, одёрнув "Большую семёрку"

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Удивительное дело: США не только не стали подогревать тему с российскими выборами, но даже притормозили кое-что! Недавно американский госсекретарь Энтони Блинкен вызвал много споров, заблокировав заявление "Большой семерки" о выборах в России.

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