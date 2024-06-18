Остерегайтесь: колбасы без мяса и полные сои — не лучший выбор, даже при скидках! Ирина ОрлонскаяВ рамках масштабного исследования, специалисты Роскачества провели анализ широкого ассортимента колбасных изделий.
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