История с ЧВК «Вагнер» перепахала Путина

ВИ

Вася Искандер

В отличие от Путина Сталин все знал о своих генералах и у него не было друзей среди министров. Он мог хорошо относится к кому- то из них, но друзей не имел, я имею ввиду отношения Путина к Шойгу, который, по словам Пригожина, не давал "Вагнеру" снарядов для боевой работы, из- за своего отношения к Пригожину, что привело к конфликту, когда " оркестранты" требовали сменить руководство МО, и не покушались на власть Путина. Дружественные отношения начальника и подчинённого очень мешают делу, что и продемонстрировал конфликт Пригожина и Шойгу, а Путин, якобы, ничего не знал об этих требованиях Пригожина, дать снарядов его бойцам, зачищающим Бахмут( это название не украинское, а появилось ещё во времена царя Ивана Грозного). Вся страна знала, а Верховный, коим является президент по Конституции, не знал.