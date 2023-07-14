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История с ЧВК «Вагнер» перепахала Путина

История с ЧВК «Вагнер» перепахала Путина

МОСКВА (ИА Реалист). Президент России Владимир Путин поделился с корреспондентом «Коммерсанта» Андреем Колесниковым итогами встречи с командирами ЧВК «Вагнер» и основателем компании Евгением Пригожиным, которая прошла в Кремле 29 июня, спустя пять дней после «Марша справедливости».

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Комментарии
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Николай Шуленков
Путин покрывал нарушение закона. Так получается))?
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14 час.
ВИ
Вася Искандер
В отличие от Путина Сталин все знал о своих генералах и у него не было друзей среди министров. Он мог хорошо относится к кому- то из них, но друзей не имел, я имею ввиду отношения Путина к  Шойгу, который, по словам Пригожина, не давал &quot;Вагнеру&quot; снарядов для боевой работы, из- за своего отношения к Пригожину, что привело к конфликту, когда &quot; оркестранты&quot; требовали сменить руководство МО, и не покушались на власть Путина. Дружественные отношения начальника и подчинённого очень мешают делу, что и продемонстрировал конфликт Пригожина и Шойгу, а Путин, якобы,  ничего не знал об этих требованиях Пригожина, дать снарядов его бойцам, зачищающим Бахмут( это название не украинское, а появилось ещё во времена царя Ивана Грозного). Вся страна знала, а Верховный, коим является президент по Конституции, не знал.
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13 час.
СЗ
Света Заходская
А что там делал Пригожин? Получается,любой командир может пойти на Москву,устроить бунт и его за это пригласят к Путину, может ещё простят и медальку дадут? Просто, позорище....
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6 час.

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