Обновление предназначено для автомобилей со встроенной системой Google, которая работает независимо от смартфона Компания Google представила обновлённый магазин Google Play для автомобилей со встроенными сервисами компании.
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