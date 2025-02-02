Армия России рвётся к Покровску и границе Днепропетровской области (КАРТА)

Армия России стремительно рвётся к Покровску (Красноармейску) и границе Днепропетровской области. Российские войска продолжают мощное наступление у Покровска, пишет работающий на ГУР военно-аналитический ресурс Deep State: «Русские ни на день не прекращает штурмовые действия на покровском отрезке.