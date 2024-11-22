Экипажи Ка-52М уничтожили боевиков ВСУ в курском приграничье

Также был ликвидирован личный состав противника Российские вертолетчики на Ка-52М ударили по личному составу и бронетехнике противника в курском приграничье, авианаводчик доложил о ликвидации целей, сообщили в Министерстве обороны России.
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