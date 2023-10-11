К 2025 году AMD может отвоевать у NVIDIA до 30 % рынка ускорителей ИИ

Известный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) взял на себя смелость заявить, что в следующем году ускорители вычислений AMD, применяемые в сфере систем искусственного интеллекта (преимущественно Instinct MI300A), будут занимать не более 10 % рынка, а оставшиеся 90 % будут принадлежать NVIDIA.