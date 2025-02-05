Со дна реки Потомак подняли тела всех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

При столкновении вертолёта и самолёта погибли 67 человекТела всех погибших при столкновении пассажирского самолёта Bombardier CRJ700 и военного вертолёта BlackHawk в Вашингтоне подняли со дна спасатели к 5 февраля.
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