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Со дна реки Потомак подняли тела всех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Со дна реки Потомак подняли тела всех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

При столкновении вертолёта и самолёта погибли 67 человекТела всех погибших при столкновении пассажирского самолёта Bombardier CRJ700 и военного вертолёта BlackHawk в Вашингтоне подняли со дна спасатели к 5 февраля.

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