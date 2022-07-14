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«Ак Барс» подтвердил переход Радулова. Контракт – на 2 года

«Ак Барс» объявил о переходе Александра Радулова. Казанская команда официально подтвердила подписание двухлетнего контракта с 36-летним нападающим.

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