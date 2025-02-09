Цыплаков набрал 0+2 против «Миннесоты», продлив безголевую серию до 17 матчей. У него 25 очков в 51 игре в сезоне

Форвард «Айлендерс» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (3:6). В активе 26-летнего россиянина стало 25 (7+18) очков в 51 матче в дебютном сезоне в лиге при полезности «+9».
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