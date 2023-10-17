Какой конфуз! Кейт Миддлтон попала в неловкое положение

Принцесса никак не ожидала такого поворота событий. На Кейт Миддлтон оказался такой же пиджак, как на жене Билла Бомона LEGION-MEDIAКейт Миддлтон пришлось пережить не самый приятный момент — из числа тех, что так огорчают женщин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии