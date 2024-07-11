Ольга Орлова в шоке, что ее дочь растет копией другой женщине

Ведущая и певица Ольга Орлова была сильно удивлена таким сходством. Артистка воплотила свою долгожданную мечту в жизнь, став мамой в 45 лет и родив на свет дочку по имени Анна от бизнесмена Валерия, за которого вышла замуж в 2021 году.