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На Междуречье запланирован плановый ремонт теплосети

На Междуречье запланирован плановый ремонт теплосети

В Уссурийске в связи с плановой подготовкой к отопительному сезону АО УПТС ненадолго отключит горячую воду абонентам четырех улиц в районе Междуречья.

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