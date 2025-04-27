Россия может забрать всю Украину, запад бросил ВСУ, а терпение украинцев заканчивается

И правильно! Мы что пол Чечни брали? Тоесть на второй половине Чечни бы бегали душманы вооружоные? Так и с Украиной половинчатого решения не должно быть!

Анфиса Иванова

Ус...ся можно! " Терпение украинцев лопнет...." А почему за три года почти миллионного обнуления хохло боевых потерь, не считая потерь гражданских , и вавилонской разрухи городов и сел "нэньки", "терпение" не рухнуло ?! Или когда от оставшихся 25млн никого не останется - тогда рухнет это самое терпение?! Мразь играет " угрозами"...