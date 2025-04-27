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  • Людмила Полищук
    Ну, что? Дождались! Всё готовится к тому, чтобы по окончании СВО развалить страну междоусобными войнами на почве рели...«Мама, а что там ...
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Россия может забрать всю Украину, запад бросил ВСУ, а терпение украинцев заканчивается

Россия может забрать всю Украину, запад бросил ВСУ, а терпение украинцев заканчивается

БлокнотРУ Новости фронта СВО сегодня на утро 25 апреля 2025 года Дональд Трамп, общаясь с прессой после встречи с норвежским премьером Йонасом Гаром Стере, поделился своим видением мирного урегулирования украинского конфликта.

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Комментарии
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Eduard
И правильно! Мы что пол Чечни брали? Тоесть на второй половине Чечни бы бегали душманы вооружоные? Так и с Украиной половинчатого решения не должно быть!
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16 час.
Анфиса Иванова
Ус...ся можно! &quot; Терпение украинцев лопнет....&quot;  А почему за три года почти миллионного обнуления хохло боевых потерь, не считая потерь гражданских , и вавилонской разрухи городов и сел &quot;нэньки&quot;, &quot;терпение&quot; не рухнуло ?!  Или когда от оставшихся 25млн никого не останется - тогда рухнет это самое терпение?! Мразь играет &quot; угрозами&quot;...
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16 час.
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