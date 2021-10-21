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Мирзиёев призвал повысить интерес к узбекскому языку

Необходимо мобилизовать все усилия для повышения интереса к узбекскому языку у всех граждан страны. Об этом говорится в праздничном поздравлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева народу Узбекистана по случаю «Праздника узбекского языка».

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