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«Украина зашла слишком далеко». Маск объяснил изменение отношения к конфликту. В чем еще он обвинил Киев и Зеленского?

«Украина зашла слишком далеко». Маск объяснил изменение отношения к конфликту. В чем еще он обвинил Киев и Зеленского?

Маск заявил, что Украина зашла слишком далеко в конфликте с Россией Россия зашла слишком далеко, когда начала спецоперацию, но сейчас слишком далеко зашла Украина, заявил американский миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск.

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