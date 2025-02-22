«Украина зашла слишком далеко». Маск объяснил изменение отношения к конфликту. В чем еще он обвинил Киев и Зеленского?

Маск заявил, что Украина зашла слишком далеко в конфликте с Россией Россия зашла слишком далеко, когда начала спецоперацию, но сейчас слишком далеко зашла Украина, заявил американский миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск.