Названы сроки открытия еще одной платной дороги в России

В конце года будет открыто движение по платной дороге обхода Твери на М-11 «Нева». Сейчас на этом участке завершается устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, 70% от запланированного объема уже уложено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии