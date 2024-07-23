Глава МОК высказался о допуске до Игр осужденного за педофилию волейболиста

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что у него нет личной позиции по поводу допуска на Олимпийские игры пляжного волейболиста Стивена ван де Вельде из Нидерландов, который был осужден за изнасилование 12-летней девочки.
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